البيشمركة ونينوى يتأهلان الى دور الـ8 لدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ في مباراة مثيرة حقق البيشمركة فوزاً صعباً على فريق المقدادية بثلاثة أشواط مقابل شوطين (25-17) (23-25) (25-17) (24-26) (15-13) نقطة ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز.

وبهذا الفوز بلغ فريق نادي البيشمركة متصدرا المجموعة الى دور الـ8 لدوري الطائرة الممتاز للموسم 2023-2024.

كما فاز فريق نينوى على فريق الصناعة بثلاثة أشواط نظيفة وبواقع (25-20) (25-13) (25-21) نقطة.

وبهذا الفوز بلغ فريق نادي نينوى دور الـ8 لدوري الطائرة الممتاز للموسم 2023-2024.

وانطلقت الخميس الماضي منافسات الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة "مرحلة الإياب" للمجموعتين الأولى والرابعة والتي ستحتضنها العاصمة بغداد بقاعتي الشعب والصناعة.