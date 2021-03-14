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البيشمركة تحسم صدارة دوري الطائرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-14T20:56:13+0000
البيشمركة تحسم صدارة دوري الطائرة العراقي

شفق نيوز/ جرت في اربيل منافسات الجولة الثالثة عشر بإقامة أربع مواجهات ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز في اليوم الأخير للتجمع الثاني من دور الثمانية.

وحقق البيشمركة الأنتصار على الصناعة بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد (25-17) (21-25) (25-18) (25-19)، كما فاز غاز الجنوب على الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل (25-23) (25-23) (25-21).

كما حقق اربيل الأنتصار بثلاثة أشواط دون مقابل (25-23) (25-18) (25-18)، والشرطة واصل انتصاراتهِ ويتغلب على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل (25-22) (25-22) (25-21).

ومع انتهاء الجولة الرابعة عشر للتجمع الثاني، يتصدر نادي البيشمركة منافسات دوري الطائرة الممتاز.

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