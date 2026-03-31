البوسنة تقصي إيطاليا وتتأهل لكأس العالم رفقة تركيا والسويد والتشيك

شفق نيوز- ستوكهولم/ بريشتينا/ سراييفو/ براغ

تأهلت منتخبات التشيك والبوسنة وتركيا والسويد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزهم الدرامي في نهائيات الملحق الأوروبي.

وتغلبت تركيا على مضيفتها كوسوفو بهدف نظيف في ملعب "فاضل فوكري" ببريشتينا.

وسيطر المنتخب التركي على مجريات اللعب، رغم الإصرار الكوسوفي، وجاء هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 53 عبر كريم أكتوركوجلو الذي استغل تمريرة أوركون كوكجو وسدد كرة قوية قريبة المدى في الشباك.

وحافظ الحارس المتألق أوجورجان تشاكر على شباكه نظيفة، ليمنح تركيا بطاقة التأهل إلى المونديال لأول مرة منذ 24 عاماً.

وفي ملعب "فريندز أرينا" في سولنا، شهدت مواجهة السويد وبولندا قمة هجومية مفتوحة انتهت بفوز السويد 3-2.

وافتتح أنتوني إلانجا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، قبل أن يعادل نيكولا زاليفسكي للبولنديين في الدقيقة 33.

وأضاف جوستاف لاجيربيلكه الهدف الثاني للسويد قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عادل كارول شفيدرسكي النتيجة في الدقيقة 55، لكن فيكتور جيوكيريس خطف هدف الفوز الثمين في الدقيقة 88، مانحاً السويد التأهل التاريخي.

كما بلغت البوسنة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما تفوقت بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 على إيطاليا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ومنح مويز كين التقدم لإيطاليا، التي أنهت اللقاء بعشرة لاعبين، في الشوط الأول قبل أن يتعادل حارس تاباكوفيتش لصاحب الأرض قرب نهاية الوقت الأصلي.

وانضمت البوسنة إلى المجموعة الثانية إلى جانب كندا المنظمة وقطر وسويسرا.

هذا وتأهل منتخب جمهورية التشيك إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على ضيفه منتخب الدنمارك بركلات الترجيح (3-1) إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (2-2) في نهائي المسار الرابع من تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال اليوم الثلاثاء.