البليهي يرد على يونس محمود قبل لقاء العراق والسعودية: لنا عودة بعد المبارة

شفق نيوز/ رد المدافع السعودي علي البليهي، يوم الأربعاء، على تصريح نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، الذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية إثر حديثه عن فرص "الأخضر" للتتويج بـ"خليجي 26".

وسادت حالة من الغضب في الشارع الكروي السعودي، عقب تصريحات يونس محمود بعد نهاية مباراة السعودية ضد البحرين الأحد الماضي في الجولة الأولى من بطولة "خليجي 26" المقامة بالكويت، التي خسرها الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتحدث يونس محمود عن رأيه في المنافسة بين العراق والسعودية كأحد المرشحين للتتويج باللقب الخليجي، وقال وهو يضحك: "السعودية جاية للقب!"، ليثير استياء كبيرا.

وبعد نهاية مباراة السعودية واليمن (3-2) التي أقيمت اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية بـ"خليجي 26"، قال علي البليهي في تصريحات تلفزيونية: "شاهدت فيديو يونس محمود، في أكثر من مكان وما راح أعلق الحين".

وأضاف المدافع الدولي السعودي متوعدا: "لنا عودة بعد مباراة العراق".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره العراقي السبت المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية ضمن "خليجي 26" في مباراة قد تكون مصيرية للمنتخبين أو لأحدهما.