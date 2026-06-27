البلوشي يرد على منتقديه: من تأذى من كلامي فهو المقصود

شفق نيوز- بغداد

رد المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، مساء السبت، على الانتقادات التي طالته من إعلاميين عراقيين، مؤكداً أن حديثه عن الإعلام العراقي كان موجهاً إلى "البعض" وليس للجميع، وذلك على خلفية تصريحاته خلال مباراة العراق والسنغال في كأس العالم.

وقال البلوشي في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تصريحاته بشأن الإعلام العراقي خلال تعليقه على مباراة العراق والسنغال في كأس العالم أمس الجمعة، كانت تستهدف "البعض" من الإعلاميين، نافياً أن تكون موجهة إلى جميع العاملين في الوسط الإعلامي.

وأضاف البلوشي، إن "التعميم لغة الجهلاء، وبالتالي فإن كلامي كان يعني البعض وليس الكل"، مضيفاً أن وجود مشكلات في الإعلام الرياضي "أمر طبيعي يمكن أن يحدث في أي دولة، وليس في العراق فقط".

وأكد، أن الإعلام قد يكون أحياناً أحد أسباب المشكلات التي تواجه كرة القدم، مشيراً إلى أنه لم يذكر أسماء أو برامج أو قنوات بعينها، وإنما تحدث بشكل عام، معتبراً أن "من شعر بأنه المقصود من كلامي، فهو من وضع نفسه في هذا الموضع".

وأوضح البلوشي أنه كان يتوقع ردود الفعل التي أعقبت تصريحاته، داعياً منتقديه إلى مراجعة تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "عندما تشاهد أن الجميع ضدك وقد وقف معي، فاعلم أنك مخطئ وليس أنا"، مضيفاً: "وضعت يدي على الجرح، ولذلك (تعورت)".

وأكد أنه كان يسعى إلى "معالجة المشكلة" وليس إثارتها، متهماً مجموعة من الإعلاميين بالاستفادة من استمرار الخلافات، مشيراً إلى أنه لا يتحدث عن شخص بعينه، بل عن مجموعة أشخاص.

وردّ البلوشي أيضاً على الانتقادات التي استحضرت عبارته السابقة "لحم كتفي من العراق"، قائلاً إنه لا ينكر فضل الجمهور العراقي عليه، وإنه يكرر في جميع لقاءاته أن الجمهور العراقي كان له دور كبير في مسيرته وانتشاره، مضيفاً: "لا أنكر هذا الشيء أبداً، وأقول في كل مكان إن الجمهور العراقي له فضل علي، وإن لحم كتفي من العراق".

وختم بالقول إن "كرة القدم لدى العراقيين شيء جميل جداً، لكن بعض الإعلاميين أفسدوها للأسف".

وكان البلوشي قد أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية والإعلامية العراقية، بعدما قال خلال تعليقه على مباراة العراق والسنغال، التي انتهت بخسارة المنتخب العراقي بخمسة أهداف دون رد، إن "أحد مشاكل الكرة العراقية هو الإعلام"، معتبراً أن انشغال بعض وسائل الإعلام بإثارة الخلافات داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، وتسليط الضوء على ملفات جانبية، يسهم في خلق أجواء مشحونة تنعكس سلباً على المنتخب.

وأثارت تلك التصريحات اعتراض عدد من مقدمي البرامج الرياضية العراقية، الذين اعتبروها تدخلاً في الشأن الرياضي العراقي، مؤكدين بالقول (أن لحم كتفه من خير العراق) وينبغي أن يوجه مثل هذه الانتقادات،