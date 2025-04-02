البلوشي بعد أحداث الشغب في ملعب دهوك: لأول مرة أفقد الأمان بالعراق

شفق نيوز/ انتقد القطري طلال البلوشي مدرب فريق زاخو، أحداث الشغب التي رافقت مباراة فريقه أمام مضيفه دهوك على ملعب دهوك التي خسر فيها فريقه بنتيجة 0-1، مبيناً أنه لأول مرة "أفقد الأمان بالعراق".

وقال البلوشي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "اننا واجهنا ضغطاً كبيراً منذ نزولنا من الباص إلى الملعب من قبل رجال الأمن وقد وجهوا الضرب لمشجعي ولاعبي وإداريي زاخو".

واضاف: "انني لأول مرة افقد الأمان في هذا البلد (العراق) خصوصا بعد تعرض جمهورنا لاعتداء حيث حصلت إصابات ودم بصفوف المشجعين وهذا مستحيل ان يكون في ملاعب كرة القدم".

وبين أن "على رجال الأمن حماية الفريقين وليس جمهور محافظتهم وفريقه، حتى وان كان ديربي فالنظام نظام بأي مكان"، مؤكداً أن "رجال الأمن في دهوك اعتدوا على لاعبي زاخو وأنا لأول مرة اشاهد هذه الحالة في العراق".

وقال إن "الموقف ارعبني رغم أنني رجل عسكري لكن بصراحة الموقف ارعبني والذي حدث من تعدي على لاعبي وإداريي زاخو لا يليق بدوري نجوم العراق".

وختم قائلاً: "نحن نرى الديربي يحدث داخل الملعب وتحدث مشادات بين اللاعبين، لكن أن تصل لرجال أمن ويعتدون على اللاعبين والجماهير، فهذا لايحدث بأي ملعب للأسف".

وكانت مديرية شرطة محافظة دهوك، أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن توقيف عدد كبير من الاشخاص الذين تسببوا في احداث الشغب قبل وبعد المباراة التي جمعت بين ناديي دهوك وزاخو.

وقال المسؤول الاعلامي للمديرية العقيد هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، ان "التحقيقات مع المتورطين بأحداث الشغب بدأت منذ ليلة امس وستتم محاسبتهم وفقا للقانون، مشيرا إلى أن "المديرية قامت بمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة والشوارع العامة مما ادى الى تحديد الأشخاص الذين تسببوا في اعمال الشغب بعد المباراة".

ودعا سليمان "ادارتي الناديين وجماهيرهما الى ضبط النفس وعدم التأثر بمفتعلي المشاكل"، لافتا الى ان "هذه النوادي تتمتع بسمعة جيدة واسعة في العراق والمنطقة وعليه يجب دعمها وتشجيعها بمسؤولية".