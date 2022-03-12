البلوزر يعاني.. اللاعبون يبحثون عن الخروج الآمن من تشيلسي

شفق نيوز/ يسعى الكثير من لاعبي ونجوم نادي تشيلسي الإنكليزي لمغادرة النادي، عقب العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة مؤخرا على مالكه الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، وفقا لتقرير خاص لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت، صباح أمس الأول الخميس، عقوبات على مالك نادي تشيلسي، تاركة الفريق الذي ينشط في الدوري الإنكليزي الممتاز يواجه احتمال حدوث أزمة مالية.

وبحسب الصحيفة، فإن لاعبي تشيلسي يستكشفون طرق خروجهم من الفريق بعد أن جمدت حكومة المملكة المتحدة أصول أبراموفيتش في بريطانيا، بدعوى وجود علاقات تجمعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أمر قواته بغزو أوكرانيا المجاورة الشهر الماضي.

ولكن أبراموفيتش لطالما نفى وجود صلات له بنظام بوتين.

يعمل تشيلسي الآن بموجب ترخيص خاص يحد بشدة من تدفقات إيراداته، فيما علق رعاة القمصان الثلاثة شراكتهم مع "البلوزر".

كما جمد مصرف باركليز أيضًا الحساب المصرفي للنادي وهناك احتمال أن يواجه البلوز أزمة مالية من الآن وحتى الصيف.

وبحسب مصادر "تليغراف"، يستكشف اللاعبون طرقًا محتملة لترك الفريق، إذ أصدروا تعليمات إلى وكلائهم لمناقشة خياراتهم مع محامين من الدرجة الأولى.

وتشير معلومات إلى أن تشيلسي أنفق 28 مليون جنيه إسترليني (حوالي 37 مليون دولار) شهريًا على الرواتب بينما تبلغ احتياطياته النقدية 17 مليون جنيه إسترليني فقط.

يُعتقد أن اللاعبين سيتعين عليهم عدم الحصول على أجرهم لمدة شهرين ليكون لديهم "سبب عادل واضح" لإنهاء علاقتهم بالنادي، عقب فترة إشعار مدتها 15 يومًا.

ويمكن أن يحدث ذلك نظريًا، على الرغم من أنه من غير الواضح فيما إذا كان النادي قادر على التفاوض مع اللاعبين لتغيير بعض شروط عقودهم.

يمكن للقاضي أيضًا أن يحكم لصالح لاعب إذا اختار الانسحاب من البلوز، نظرًا للظروف المحيطة بوضع أبراموفيتش غير المسبوق.