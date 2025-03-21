البلجيكي فيتال بوركيلمانز يقترب من تدريب "النوارس" العراقية

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الجمعة، اقترابها من التعاقد مع المدرب البلجيكي فيتال بوركيلمانز، لقيادة فريقها خلال الجولات المتبقية من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال الناطق الرسمي وعضو إدارة النادي، غيث عبد الغني، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع بوركيلمانز، بشأن بنود العقد ومن المتوقع حسم الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة".

وأضاف عبد الغني، أن "المدرب البلجيكي أبدى استعداده التام لتولي المهمة"، مشيراً إلى أن "بوركيلمانز يمتلك سيرة ذاتية مميزة وخبرة واسعة في عالم التدريب، ما يعزز الآمال في أن يقود الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من الموسم".

ويحتل الزوراء حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الـ24، برصيد 46 نقطة، متساوياً مع زاخو المتصدر، الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.