البقاء ضمن أضواء الدوري العراقي الممتاز.. طريق وحيد للميناء

شفق نيوز / يعول نادي الميناء الرياضي، على تدخلات محافظ البصرة أسعد العيداني، ومدير شركة الموانئ، لإنقاذ الفريق ودوري المحترفين، باعتباره الحل الوحيد للعودة مجددا إلى الأضواء.

وكالة شفق نيوز، نقلت تساؤلات جمهور الميناء، لمسؤولي النادي حول موقفهم تجاهه، الذي يعده الجمهور الرياضي عامة، (ملح الدوري العراقي) والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى بنسبة كبيرة جداً، وما الإجراءات التي سيتخذونها بشأن هبوط الميناء، وهل هنالك موقف خاص للإدارة والمحافظ؟

وقال رئيس النادي السابق، ونائب الرئيس في الدورة الاخيرة "قبل حل الادارة وتشكيل هيئة مؤقتة" محمد جابر، للوكالة، إن "المحافظ أسعد العيداني، ومدير عام شركة الموانئ، يبذلان حاليا جهداً كبيراً بغية المحافظة على بقاء النادي في الدوري الممتاز"، مبيناً أن "هبوطه صعب جداً لتاريخ النادي الأم في البصرة".

وأضاف جابر، أن "المحافظ ومدير الموانئ، يسعيان لتصحيح وضع النادي وإنقاذه من أصعب حالة يمر بها"، مشيراً إلى وجود "اتصالات تجري مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، بغية إقامة دوري محترفين بدلا من الدوري، لاسيما أن الاتحاد كان قد أكد في تصريحات سابقة، أن الاتحاد قرر جعل الدوري الموسم المقبل دوري محترفين".

وختم رئيس النادي السابق، حديثه بالقول إن "الحل الوحيد لإنقاذ فريق نادي الميناء من الهبوط والذي يسعد جمهور النادي العريض، هو إقامة دوري المحترفين، لاسيما أن النادي يمتلك كل المعايير والمقومات التي تؤهل فريقه الكروي ليكون أحد فرق المحترفين".

يذكر ان نادي الميناء هبط بنسبة كبيرة جداً إلى الدرجة الأولى، بعد تعادله الأخير أمام النجف في الجولة 35، ليكون بقائه من شبه المستحيل في الدوري الممتاز، إذ يحتل الآن المركز ما قبل الأخير برصيد 26 نقطة، ولم يتبق لختام الدوري سوى ثلاث جولات.