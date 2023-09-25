البعثة العراقية تعلن نتائج مشاركاتها في أسياد "هانغتشو" الصينية

شفق نيوز/ أعلنت نائبة رئيس البعثة العراقية في دورة الالعاب الاسيوية الجارية في "هانغتشو " الصينية بيداء گيلان، يوم الإثنين، عن نتائج اللاعبين العراقيين المشاركين في الدورة.

وقالت گيلان لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكم العراقي علي قاسم حمدان حقق فوزه الاول في نزال الملاكمة على ملاكم كوريا الجنوبية في التصفيات الاولى من المنافسات وسيخوض غداً نزاله الثاني في دور الـ16 امام منافسه الباكستاني ابراهيم حسين".

واضافت ان "المبارز العراقي عباس عبد الواحد سيبدأ مواجهته اليوم"، مبينة انه "في حال تأهله سيكون موعد منافسات الدور نصف النهائي مساء اليوم ايضاً".

واشارت الى ان "لاعب منتخب العراق بالجودو سجاد حسين وزن 81 خسر بفارق الانذارات بعد ان كانت النتيجة تشير للتعادل دون تسجيل نقاط امام لاعب منتخب ايران فاتحبور مهدي ، موضحة انه "حصل على ثلاث انذارات مقابل انذار واحد للايراني لتحسم النتيجة للايراني رغم تقديم لاعبنا مستوى جيد".

ولفتت الى ان "وفد القوس والسهم سيصل الى الصين بعد غد الاربعاء، ونحن نعول على مشاركة اللاعبة فاطمة واللاعب اسحاق في تحقيق وسام بعد ان نالا نحاسية بطولة اسيا الاخيرة التي جرت في اوزبكستان مؤخراً".