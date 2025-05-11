البطولة العربية لكرة اليد.. العراق يتغلب على المغرب ويكتفي بالمركز السادس

شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 28 - 26 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد، ضمن مباريات الأدوار الترتيبية لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في الكويت، ليحل بالمركز السادس.

وجرت المباراة عصر اليوم في الكويت، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 13 – 13.

وكان المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد تعادل مع نظيره التونسي بنتيجة 28-28، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مباريات الأدوار الترتيبية لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في الكويت، بينما تغلب على منتخب الإمارات بنتيجة 28-23، وخسر أمام السعودية بنتيجة 25-20، كما تعرض لهزيمتين في دور المجموعات أمام مصر بنتيجة 39-31، وأمام البحرين بنتيجة 28-26.

يُذكر أن منافسات البطولة تختتم اليوم الاحد، الموافق 11 أيار/مايو، بمشاركة تسعة منتخبات عربية، تم توزيعها على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى العراق، البحرين، ومصر، والثانية قطر، السعودية، وتونس، والثالثة الكويت، المغرب، والإمارات.