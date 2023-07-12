البطولة العربية.. الملاكمة العراقية تواصل تألقها وتضيف فضية لخزينتها.. وفوز لمنتخب السلة وخسارة للطاولة

شفق نيوز/ واصل ملاكمو المنتخب العراقي، تألقهم في البطولة العربية المقامة في الجزائر، في وقت حقق فيه منتخب السلة اول فوز له.

وقال رئيس اتحاد الملاكمة العراقي علي تكليف لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركتنا كانت طيبة وكنا نتوقع الخروج باعلى رصيد من الاوسمة لولا سوء التحكيم". واوضح ان "الملاكم امير كاظم بوزن 86 كغم حقق اليوم فضية البطولة عقب خسارته من خصمه الاردني عدي رياض".

وتابع، "لقد سبق امير كاظم، ملاكم منتخبنا كرار كاظم سهم في نيل الميدالية الفضية ايضا بعد الخسارة من الملاكم الجزائري شمس الدين كرامو وزن 67 كغم".

وبين تلكيف ان "الجميع قد استغرب من اجحاف التحكيم سيما وان الملاكم سهم كان افضل من الجزائري وقدم اداءً مميزاً".

وكان العراق حصد برونزية لوزن 54 كغم عن طريق الملاكم مؤمن عبد الله ، وبرونزية اخرى بوزن 71 للملاكم المغترب في امريكا يوسف الماجدي .

وفي منافسات السلة حقق منتخب العراق بكرة السلة 3x 3 انتصاره الاول على ليبيا بنتيجة ( 15 – 10 ) في باكورة مبارياته ضمن مباريات الدورة العربية. وفي منافسات اخرى تمكن منتخب العراق لكرة الطاولة من الفوز على المنتخب الاماراتي بثلاث مجموعات مقابل لاشيء في منافسات الفردي. وفي الدور ربع النهائي الزوجي المختلط خسر منتخب العراق من الاردن بثلاث مجموعات مقابل لاشيء.