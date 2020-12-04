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البطل البارالمبي العالمي كوفند حسن يعاني ظروفاً صحية حرجة

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-04T10:55:58+0000
البطل البارالمبي العالمي كوفند حسن يعاني ظروفاً صحية حرجة

شفق نيوز/ يعاني بطل المنتخب العراقي برمي الرمح، كوفند حسن، وضعاً صحياً متردياً جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، عقيل حميد لوكالة شفق نيوز، ان البطل البارالمبي كوفند حسن، لاعب نادي دهوك والمنتخب الوطني برمي الرمح، صاحب الوسام الذهبي في اولمبياد ريو جانيرو، وصاحب فضية العالم، يمر بظروف صحية صعبة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

ودعا الجهات المعنية الى ضرورة الاهتمام بالرياضيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا ومساعدتهم على الشفاء منه.

وكانت بداية النجاحات للاعب كوفند حسن، عبر نادي دهوك الرياضي الذي انضم إليه في 2009، حيث أحرز المركز الأول لبطولة إقليم كوردستان للمعاقين مع فريقه، وتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وواصل حسن مسيرته بالمشاركة في بطولة العراق في الساحة والميدان للمعاقين، وأحرز المركز الأول في رمي الرمح مما أهله للانضمام إلى المنتخب الوطني العراقي، وبدأ رحلة أخرى مع الألقاب بتحطيمه الرقم القياسي العالمي برمي الرمح في نهاية العام 2014 ببطولة العالم للمعاقين التي أقيمت في هولندا.

 

 

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