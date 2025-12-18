البطلة البارالمبية نجلة عماد سفيرة لشركة "تويوتا" العراق

شفق نيوز- بغداد

وقعت بطلة العالم العراقية نجلة عماد، المتوجة بذهبية كرة الطاولة في بارالمبياد باريس 2024، عقدا مع شركة تويوتا العراق، لتكون سفيرة الشركة ووجهها الدعائي.

وقالت عماد لوكالة شفق نيوز: "اليوم وقعت مع شركة تويوتا العراق وأصبحت الوجه الدعائي وسفيرة لهذه العلامة التجارية، فهذه الشركة وهذا الدعم يمنحني الحافز للحصول على البطولات في العام المقبل".

وتابعت عماد: "حصلت في عام 2025 على 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين اثنتين في البطولات العالمية".

من جهته قال مدير شركة تويوتا العراق سردار البيباني لوكالة شفق نيوز، إن "شركة تويوتا قدمت اليوم للرياضية العراقية نجلة عماد، كرسي كهربائي، وقبل سنة قدمت لها سيارة اقتصادية صديقة للبيئة، وكذلك وقعت الشركة اتفاقية مع نجل عماد لتكون سفيرة للشركة في العراق".

وأضاف أن "العراق يستورد سنويا 100 ألف سيارة من شركة تويوتا، وللاسف هناك سيارات تدخل العراق غير مناسبة للأجواء العراقية، وذلك لعدم تنظيم قانون الوكالات التجارية من قبل الحكومة".

في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا العراق تاداشي تانيموتو، لوكالة شفق نيوز: "اليوم احتفلنا بتوقيع عقد سفيرة العلامة التجارية مع نجلة عماد، في خطوة تنسجم مع رؤية تويوتا العراق الهادفة إلى تحقيق التنقل للجميع وإنتاج السعادة للجميع. نؤمن بأن الرياضة تحمل رسالة تتجاوز الفوق فهي تجسيد للإرادة والتحدي والطموح".

ولفت إلى أن "نجلة عماد تثبت أن القوة الحقيقية تكمن في الإصرار وأن الإنسان قادر على تجاوز كل الحدود عندما يؤمن بقدراته، ولهذا اخترناها لتكون السفيرة الرسمية لعلامتنا التجارية، فهي تمثل نموذجا يلهم المجتمع ويعبر عن رؤيتنا في تمكين الجميع من الوصول إلى الحلول والحياة التي يستحقونها".

وكان رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، قد أطلق يوم الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر الماضي، الأعمال التنفيذية لمشروع "تويوتا العراق" الصناعي والتخزيني والخدمي الاستثماري في بغداد.

وتبلغ المساحة الكلية لمشروع "تويوتا العراق" 225 ألف متر مربع، وينفذ على مرحلتين بتكلفة إجمالية 30 مليار دينار، وسيعمل على النقل التدريجي لتكنولوجيا صناعة وخدمات السيارات.