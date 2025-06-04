البصرة.. 3 مرائب مؤمنة لمركبات المشجعين قبيل مباراة العراق وكوريا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور البصرة، يوم الأربعاء، تخصيص ثلاثة مرائب رئيسية لاستيعاب مركبات المشجعين الوافدين إلى ملعب جذع النخلة حيث مباراة منتخب العراق أمام نظيره الكوري الجنوبي.

وقال مدير مرور البصرة، اللواء عادل السوداني، لوكالة شفق نيوز، إن "المرائب ستكون مؤمنة بالكامل من قبل القوات الأمنية، وتشمل مرآب (كراج) المدينة الرياضية، والمعهد الفني، والمدينة الضوئية، وتستوعب جميع مركبات المشجعين".

وتنطلق المباراة غدا الخميس في ملعب البصرة الدولي بالجولة التاسعة للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتبدأ مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية عند الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت بغداد.

وتنقل المباراة على قناة BEIN SPORTS HD 2 القطرية المشفرة.

وكان منتخب كوريا الجنوبية فاز على منتخب العراق بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب، وهو ما حسم لها صدارة المجموعة.