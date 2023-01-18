البصرة والعرس الخليجي.. تفاصيل الحفل وآلية نقل الجماهير وملاعب وشاشات العرض

شفق نيوز / كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، مساء الأربعاء، عن تفاصيل حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي الذي تستضيفه البصرة، وفيما أعلنت وزارة النقل الاتحادية، تفاصيل عملية نقل الجماهير، أشارت محافظة كربلاء إلى استعداد خاص للمباراة النهائية.

ويحتضن ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميس، المباراة النهائية لخليجي 25، بين "أسود الرافدين" والسلطان العُماني.

ولم يتبقَ سوى ساعات قليلة لإسدال الستار على بطولة خليجي 25 بإقامة المباراة الختامية التي تجمع منتخب العراق بنظيره العُماني.

وأنهى لاعبو المنتخبين مرانهما النهائي، استعداداً لخوض المباراة التي تترقبها دول الخليج بشكل عام، والجماهير العراقية بشكل خاص، لما تحمله من أهمية بالغة لإنهاء سنوات من غياب اللقب عن خزائن العراق.

حفل الختام

وفي هذا الصدد، قال درجال خلال استضافته في برناج "المجلس" الذي تبثه قناة الكاس القطرية، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "حفل اختتام بطولة كأس الخليج، سيستغرق 20 دقيقة فقط، وسيكون جميل جداً".

وأضاف أن "20 شاشة إضافية خصصت للجماهير خارج الملعب، إضافة إلى ملعب الميناء الذي سيفتح أمام الجماهير، لمشاهدة المباراة عبر شاشته".

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن "الجميع كان حريصاً على أن تكون هذه البطولة في العراق، كما أن الإعلام لعب دوراً كبيراً في استضافة هذه البطولة".

"بر وبحر وجو"

من جانبه، ذكر مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، إن الوزارة ما تزال تواصل جهودها بنقل الجماهير إلى محافظة البصرة، بالتنسيق مع الجهات المنظمة للبطولة، حيث تقوم بنقل الجماهير إلى البصرة وفي داخل المحافظة، من مطار البصرة أو ساحة سعد، باتجاه المدينة الرياضية".

وأوضح الصافي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة العامة للنقل البحري إحدى تشكيلات وزارة النقل، تقوم بتوفير التكسي النهري من خلال 8 زوارق نهرية حديثة ومؤمنة في شط العرب، أما في ما يتعلق بالمسافرين والوفود، فهناك أكثر من 50 باصا لنقل الجماهير داخل البصرة مجانا، مع توفير باصات أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة".

وفيما يخص سكك الحديد، بين المسؤول الحكومي، أن "البطولة ومنذ انطلاقها، شهدت إعداد 3 رحلات يومية باتجاه محافظة البصرة، تنطلق من العاصمة بغداد مرورا بالمناطق الجنوبية، وتزداد عدد تلك الرحلات في أيام مباريات المنتخب العراقي، لتصل إلى نحو 6 رحلات يومية باتجاه محافظة البصرة".

وعن دور الشركة العامة للملاحة الجوية، لفت الصافي، إلى أن "الشركة اتفقت مع سلطة الطيران المدني على توزيع حركة الطائرات وتأمين هبوطها في مطار البصرة، أما الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، فقد عمدت إلى اعداد 4 رحلات اضافية إلى محافظة البصرة يوميا، من مطارات بغداد وأربيل والسليمانية والنجف".

ونوه إلى أن "الشركة العامة لموانئ العراق شاركت في العرس الخليجي من خلال قسم السلامة والاطفاء لتأمين ملعب الميناء والمرابطة قربه وتجهيزه للبطولة، كما شملت نشاطات الشركة أيضا توفير عدد من الزوارق البحرية للقيام بجولات سياحية، بينما عمدت الشركة العامة لادارة النقل الخاص، إلى إدارة حركة النقل بين الخطوط العاملة والاهتمام بها".

استعداد خاص لكربلاء

في غضون ذلك، تحدث مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كربلاء، توفيق الحبالي، عن استعدادات المحافظة لنقل المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 المقامة في البصرة، معلناً إطلاق حملة لتحذير المواطنين من استخدام الرصاص الحي، في حال فوز المنتخب العراقي على نظيره العماني في مباراة الغد.

وأخبر الحبالي، الوكالة، أن "محافظة كربلاء هيأت جميع الشاشات المركزية في المحافظة لعرض المباراة، وكذلك قررت فتح ملعب كربلاء الدولي لاستقبال الجمهور الرياضي".