البصرة والسليمانية تحتضنان منافسات مجموعتين في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز / تنطلق، يوم غدٍ الخميس، منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة للمجموعتين "الأولى والرابعة" والتي ستحتضنها محافظتي البصرة والسليمانية.

وقال رئيس اللجنة الفنية والمسابقات ابراهيم مزهر، لوكالة شفق نيوز إن "يوم غدٍ سيشهد إقامة أربع مباريات، ففي المجموعة الأولى التي تحتضنها قاعة الزبير في البصرة سيواجه فريق الصمود منافسه النعمانية في الساعة الثانية ظهراً فيما سيلاعب غاز الجنوب ضيفه أبو ريشة في تمام الرابعة عصراً في القاعة ذاتها".

وأضاف أن "منافسات المجموعة الرابعة التي تجري منافساتها في قاعة البيشمركة بمحافظة السليمانية سيقص شريطها فريقي الصناعة والمقدادية في الساعة الثانية بعد الظهر، تليها مواجهة تجمع أصحاب الأرض البيشمرگة و نينوى في الساعة الرابعة عصراً".

يذكر أن 15 فريقاً سيشارك في منافسات الدوري الممتاز وزعوا على أربع مجموعات ويتأهل 2 فريق من كل مجموعة.