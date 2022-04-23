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البصرة تُضيّف مباريات التجمع الاول للمربع الذهبي لدوري الطائرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-23T09:03:19+0000
البصرة تُضيّف مباريات التجمع الاول للمربع الذهبي لدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة عن موعد انطلاق منافسات المربع الذهبي  للدوري الممتاز المربع الذهبي للتجمع الأول.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد العراقي للكرة الطائرة حدد مطلع شهر ايار المقبل موعداً لانطلاق المنافسات بمشاركة اربعة فرق تأهلت لدوري الطائرة الممتاز بعد منافسات طويلة".

واضاف ان "اربعة فرق تأهلت للمربع الذهبي بعد تنافس حاد بين الفرق الممتازة للموسم 2021-2022 وهي اندية؛ غاز الجنوب، البحري، البيشمركة، والجيش".

واشار الى ان "المنافسات ستقام في قاعة الزبير في البصرة في الخامس من شهر أيار المقبل بمشاركة الفرق الاربعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام".

ولفت إلى ان "الاتحاد العراقي للعبة سيحدد موعد ومكان اقامة منافسات التجمع الثاني لاحقا".

وكان فريق نادي غاز الجنوب تصدر جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز ثم البحري والبيشمركة والجيش.

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