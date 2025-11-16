البصرة تعلن جاهزيتها للملحق الحاسم وتحدد موعد وصول منتخب وجمهور الإمارات

شفق نيوز- البصرة

أعلن رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر، يوم الأحد، جاهزية ملعب (جذع النخلة) الدولي لاحتضان مباراة ملحق اياب المنتخبين العراقي والاماراتي المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ناصر لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الاماراتي ابلغ الاتحاد بوصوله مساء اليوم الأحد عند الساعة العاشرة مساءً"، مشيراً إلى أنه "لا يحتاج بهذه الحالة الى استخدام ملعب التدريب، إذ سيجري وحدته التدريبية على الملعب الرئيسي مباشرة وفق الضوابط الدولية".

وأضاف أنه "تم تحديد ملاعب تدريب المنتخبين استعدادا للمواجهة المرتقبة"، مبينا أن ملعب تدريب B خصص للمنتخب الإماراتي، بينما سيجري المنتخب العراقي تدريباته على الملعب C".

وأشار ناصر إلى أن "المنتخب الإماراتي سيقوم بتدريب مدته 45 دقيقة على أرض ملعب البصرة الدولي يوم غد الاثنين، ثم سيتوجه الى مقر اقامته تأهبا للمباراة الحاسمة أمام المنتخب العراقي في اليوم التالي".

وبحسب رئيس الاتحاد الفرعي في البصرة، فإنه "تم تحديد أماكن جمهور المنتخب الإماراتي، الذي سيصل الى البصرة بيوم المباراة عبر 6 الى 7 طائرات وسيغادر في اليوم ذاته بعد انتهاء اللقاء"، لافتا إلى أن "جميع أماكن جلوس الوفد والجمهور تم تجهيزها بشكل لائق ومنظم".

وأكد أن مباراة الملحق ستقام بشكل حاسم في ملعب البصرة، وان المنتخب الفائز سيتأهل الى الملحق العالمي لاستكمال المنافسات لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم"، مشدداً على ضرورة "حسم المواجهة في لقاء الثلاثاء في كل الأحوال".

وأوضح أنه "في حال تعادل المنتخبين، بغض النظر عن عدد الأهداف، ستتجه المباراة الى الاشواط الاضافية، وإذا استمر التعادل فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المنتخب المتأهل".