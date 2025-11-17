البصرة تعطل الدوام الرسمي غدًا لدعم المنتخب العراقي

شفق نيوز– البصرة

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غدٍ الثلاثاء، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لدعم وتشجيع المنتخب الوطني في مباراته الحاسمة ضمن التصفيات.

وأكد العيداني، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار التعطيل يأتي انسجامًا مع الزخم الجماهيري الكبير، وحرص الحكومة المحلية على توفير أجواء مناسبة لمساندة المنتخب الوطني.

ورفعت بلدية البصرة، بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم – فرع البصرة - والجهات المعنية، لافتات ترحيب ضخمة بوفد المنتخب الإماراتي وجمهوره، وذلك على امتداد الطريق المؤدي من المطار وصولًا إلى ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين الثلاثاء المقبل ضمن الملحق النهائي لتصفيات كأس العالم 2026.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجه الجهات المختصة بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين إلى العراق وحسن استقبالهم، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وأهمية الحدث الرياضي.

ومن المتوقع أن تشهد البصرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا للمباراة التي تُعد واحدة من أهم مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.