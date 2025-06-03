البصرة تضع اللمسات الأخيرة لتأمين مباراة العراق وكوريا

شفق نيوز/ عقدت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً أمنياً موسعاً في مقر القيادة، بحضور محافظ البصرة، لمناقشة خطة تأمين مباراة منتخب العراق الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي، والتي ستُقام الخميس المقبل على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية.

وقالت رئاسة أركان الجيش العراقي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر تناول الترتيبات الأمنية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك تأمين محيط الملعب، وضمان انسيابية دخول الجماهير وخروجهم بشكل آمن ومنظّم، فضلاً عن تنظيم حركة المرور وتخصيص مرآب مناسب لعجلات المواطنين.

وأكدت الجهات الأمنية أن الخطة الموضوعة تهدف إلى تقديم أفضل صورة تنظيمية تليق بحجم الحدث الكروي وأهمية الحضور الجماهيري الكبير المتوقع، مع التشديد على التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والخدمية لضمان نجاح الفعالية.

وصل وفد منتخب كوريا الجنوبية، عصر أمس الإثنين، إلى محافظة البصرة على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة المنتخب العراقي يوم الخميس المقبل على أرضه وبين جماهيره.

وتُعد هذه المباراة حاسمة في مشوار التصفيات، إلى جانب مباراة أخرى مرتقبة أمام منتخب الأردن، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.