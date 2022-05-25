البصرة تستضيف مباريات مجموعة المنتخب العراقي للشباب في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، ان محافظة البصرة ستستضيف منافسات منتخبات المجموعة السادسة لتصفيات آسيا دون ٢٠ عاماً.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المجموعة السادسة تضم منتخبات العراق وأستراليا والكويت والهند، وستنطلق المباريات في الرابع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وستفتتح منافسات المجموعة بلقاء المنتخب العراقي ومنتخب شباب الهند، وفي لقاءٍ آخر يواجه منتخب استراليا نظيره الكويتي في الرابع عشر من أيلول، وفي السادس عشر من الشهر نفسه يلاعب منتخب شباب العراق نظيره الكويتي، فيما يلتقي منتخب الهند منتخب أستراليا، وفي الثامن عشر من الشهر نفسه يواجه منتخب العراق الفريق الأسترالي، بينما المباراة الثانية ستجمع الهند والكويت.