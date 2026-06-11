البصرة تختتم أول معسكر لكرة الهدف للمكفوفات (صور)

شفق نيوز- البصرة

اختتم نادي البصرة لرياضة المعاقين، يوم الخميس، أول معسكر تدريبي خاص بلاعبات كرة الهدف من المكفوفات وضعيفات البصر، بإقامة المباراة الختامية للمعسكر الذي يعد أول نشاط رياضي نسوي من نوعه لهذه الفئة في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تطوير الرياضة النسوية الخاصة بالمكفوفين وتوسيع قاعدة المشاركات فيها.

وقال رئيس نادي البصرة لرياضة المعاقين، باسم شعيب، لوكالة شفق نيوز، إن "كرة الهدف تعد من الرياضات الجماعية المخصصة حصراً للمكفوفين وضعاف البصر، إذ يتواجه فريقان يتكون كل منهما من ثلاثة لاعبين، يحاولون دحرجة كرة تحتوي على أجراس داخل مرمى الفريق المنافس، معتمدين بشكل كامل على حاسة السمع وتوجيهات المدرب أثناء المباراة".

وأضاف شعيب، أن "رياضة المكفوفين في المحافظة تأسست عام 2001، فيما اكتمل تشكيل أول فريق عام 2005"، مبيناً أن "المعسكر الحالي يمثل أول تجربة تدريبية متكاملة للمكفوفات بعد سنوات من العمل على تطوير اللعبة".

وتابع أن "النادي يستهدف استقطاب اللاعبات ضمن الفئة العمرية بين 20 و30 عاماً، بهدف إعداد فريق قادر على المنافسة وتمثيل العراق في البطولات الخارجية"، مشيراً إلى أن "فريق البصرة يعد الثاني في العراق بعد ديالى، والأول من حيث الإمكانات والمهارات، مع طموحات بالوصول إلى العالمية".

من جانبها، أكدت اللاعبة رقية بشير لوكالة شفق نيوز، أن "المشاركة في المعسكر منحتها فرصة لتطوير مهاراتها الرياضية واكتساب خبرات جديدة"، مبينة أن "كرة الهدف تعتمد على التركيز والإنصات لحركة الكرة داخل الملعب، مما يجعلها من الرياضات التي تتطلب جهداً ذهنياً وبدنياً كبيراً".

ولفتت إلى أن "اللاعبات يطمحن إلى مواصلة التدريبات والمشاركة في البطولات المقبلة، لتمثيل البصرة وتحقيق نتائج متقدمة"، مؤكدة أن "الإعاقة لم تكن عائقاً أمام الإصرار على خوض المنافسة وإثبات القدرات".

بدوره، قال أبو عمار الصالحي، والد إحدى اللاعبات لوكالة شفق نيوز، إن "العائلات حرصت منذ البداية على دعم بناتها وتشجيعهن على المشاركة في النشاطات الرياضية، لما تمثله من فرصة لتعزيز الثقة بالنفس وتنمية القدرات والمهارات الاجتماعية".

فيما أكدت أم شهزلان، والدة إحدى اللاعبات لوكالة شفق نيوز، أن "التجربة أسهمت في منح المشاركات مساحة أكبر للتعبير عن إمكاناتهن وإبراز مواهبهن"، داعية إلى "توفير المزيد من الدعم لهذه الرياضة وتوسيعها بما يضمن استقطاب أعداد أكبر من اللاعبات في المستقبل".