البصرة تحتضن أول بطولة للملاكمة في 2021 ومواجهات جديدة بالسلة واليد ببغداد

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي للملاكمة يوم الاربعاء ان بطولة الاندية العراقية للمتقدمين ستنطلق غدا الخميس في محافظة البصرة .

وقال علي عبد الزهرة امين سر اتحاد الملاكمة لوكالة شفق نيوز، إن منافسات بطولة اندية العراق للملاكمة تعتبر الاولى ضمن منهاج العام 2021 .

واضاف ان اللجنة المنظمة للبطولة ستعقد مساء اليوم اجتماعها التحضيري لتحديد عدد الاندية المشاركة في المنافسات التي ستشمل الاوزان كافة .

واشار عبد الزهرة الى ان اللجنة جهزت الحكام واكملت كل الجوانب التنظيمية وقاعة البصرة لاستضافة المنافسات التي تستمر على مدار خمسة ايام .

كرة السلة

وعلى صعيد آخر تتواصل منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة باجراء مواجهات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى يوم غد الخميس باقامة ثلاث لقاءات في قعة الشعب المغلقة ببعداد.

ففي اللقاء الاول يلتقي فريقا نادي الكهرباء مع الشرطة ، وفي اللقاء الثاني يلتقي فريقا نادي النفط مع نادي الحشد الشعبي اما اللقاء الثالث والاخير فسيجمع فريقي نادي الخطوط مع نادي الاعظمية .

كرة اليد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد عن تحديد العاصمة بغداد لاقامة منافسات المرحلة الأولى لدوري اليد الممتاز .

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز ، ان الاتحاد قرر في اجتماعه الاخير ان تكون القاعة التخصصية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في العاصمة بغداد مسرحاً لاقامة ماتبقى من مباريات التجمع وهي اربعة مواجهات في العشرين من شهر كانون الثاني الحالي .

واردف قائلا ان المواجهات الست للجولة الاولى اقيمت في السليمانية وبقيت اربع مواجهات على ان يتاهل للنهائيات ستة فرق لخوض المنافسات لتحديد اصحاب المراكز الاولى .

واضاف عبد الرضا ان الاندية المشاركة هي ، الشرطة والجيش والسليمانية وبلدية البصرة والفتوة وكربلاء والكوت والقاسم والدغارة .