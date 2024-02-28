البصرة تحتضن نهائي الطائرة الممتاز وغداً ينطلق دوري التأهيل

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم 6 آذار المقبل، موعداً لانطلاق منافسات التجمع النهائي للدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وقال رئيس الاتحاد، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد محافظة البصرة لاحتضان منافسات التجمع الأول لنهائي الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وأضاف اللاوندي، أن "يوم غد الخميس ستنطلق منافسات دوري الدرجة الثانية والمؤهل لدوري الدرجة الأولى بمشاركة أندية أربعة مناطق تمثل محافظات العراق".

وأشار إلى أن الاتحاد حدد المناطق والمحافظة التي ستستضيف المنافسات والتي حددت في المنطقة الشمالية والتي تقام منافساتها في كركوك، والمنطقة الوسطى في بغداد، ومنطقة الفرات الأوسط في كربلاء، والمنطقة الجنوبية في البصرة.

يذكر أن فريق غاز الجنوب، توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة في الموسم السابق.