البصرة تحتضن بطولة NPC العالمية (صور)

شفق نيوز/ احتضنت محافظة البصرة جنوبي العراق، يوم السبت، بطولة NPC العالمية لكمال الأجسام واللياقة البدنية المؤهلة للحصول على لقب ماسترز أولمبيا 2025 في اليابان يومي 9 و10 من شهر أغسطس/آب القادم.

وقال منظم البطولة، خالد المحسناوي، لوكالة شفق نيوز، إن "200 رياضي من مختلف محافظات العراق وإيران والكويت والبحرين والإمارات يتنافسون لتأهل 6 مشاركين للحصول على بطاقة المشاركة في بطولة ماسترز أولمبيا (أكبر بطولة عالمية لرياضة كمال الأجسام)".

وأضاف المحسناوي، أن "البطولة شهدت هذا العام زيادة ملحوظة في عدد المشاركين من داخل العراق وخارجه وتم إقامتها للمرة الخامسة وللسنة الثانية في محافظة البصرة، داخل مجمع كليات كرمة علي، في قاعة كلية التربية الرياضية وبمشاركة حكام من الأردن والكويت".