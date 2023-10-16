البصرة تحتضن بطولة الاندية بالملاكمة ووفد عراقي يتوجه إلى كازاخستان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الاثنين، عن مغادرة وفد العراق للملاكمة متوجها إلى كازاخستان للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين.

وقال نائب رئيس الاتحاد علي عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، ان البطولة الآسيوية ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي وتم تحديد 13 ملاكماً للناشئين والشباب لتمثيل الملاكمة العراقية في البطولة القارية المقبلة .

واضاف ان الاتحاد ارتأى أن يرسل الفريق قبل أيام من انطلاق البطولة الى كازاخستان وذلك من أجل التأقلم على الأجواء هناك والتعرف على أجواء المنافسات الدولية، سيما وأن المشاركين من أعمار صغيرة لم تألف طبيعة منافسات بهذا الحجم .

من جانب آخر أكد عبد الزهرة، ان محافظة البصرة تحتضن بطولة اندية العراق تحت 22 عاما في الـ20 من الشهر الحالي وبمشاركة واسعة .

واوضح، ان البطولة تقع ضمن منهاج الاتحاد السنوي، مبيناً انه سيتم في ضوء النتائج اختيار ملاكمي المنتخب العراقي استعدادا لبطولة اسيا لأعمار 22 سنة مطلع العام المقبل، والتي سيحدد الاتحاد الدولي مكانها في اجتماعه الدوري المقبل.

يذكر ان الملاكم العراقي علي قاسم وزن 63 حصل على وسام نحاسي من بين ثلاث اوسمة نحاسية حصل عليها العراق في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت بالصين مؤخرا.