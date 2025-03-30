البصرة تتوج بلقب بطولة "محيبس" العراق.. صور

شفق نيوز/ توج فريق البصرة، اليوم الأحد، بلقب بطل العراق في بطولة "المحيبس" الشعبية التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة، بعد منافسات شرسة شملت أكثر من 400 فريق تنافسوا على اللقب منذ بداية شهر رمضان.

وقال أحمد تياكو، قائد فريق البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تحققت بدعم كبير من الجمهور البصري الذي رافقنا في جميع مبارياتنا في البطولة بمحافظة بغداد، وكانت المنافسة قوية بين فريقنا وفريق كربلاء، حتى تحققنا اللقب في النهائي".

وتابع تياكو قائلاً: "المنافسة الأصعب عبر تاريخ البطولة كانت اليوم، حيث حققنا الفوز بعد أكثر من 12 ساعة لعب متواصلة على أرض ملعب الشعب الدولي. بدأت المباراة منذ يوم السبت وانتهت اليوم الأحد، وحققنا نتيجة 13 لصالحنا و11 لصالح كربلاء."

وأردف قائلاً: "الأمر الأكثر صعوبة في مسيرتنا بهذه البطولة هو إهمال الحكومة المحلية في البصرة وعدم تقديمها الدعم اللازم لنا، على عكس الحكومات المحلية لباقي الفرق المشاركة. لم يكن لدينا أي دعم مادي أو معنوي من قبلهم، وتفوقنا بجهدنا الشخصي فقط. وهذه رسالة عتب."

وفي الثاني من آذار الجاري (مطلع رمضان)، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بطولة العراق المركزية للعبة "المحيبس"، بمشاركة 16 فريقا، في مجمع الشعب الرياضي في العاصمة بغداد.

و"المحيبس" لعبة شعبية عراقية تقليدية، تشهد انتعاشًا خاصًا خلال شهر رمضان، حيث تثير الحماسة والتشويق بين الحاضرين بفضل طقوسها المميزة. تجمع اللعبة مختلف شرائح المجتمع وتعزز الروابط الاجتماعية بين المحافظات بمختلف مذاهبها وأديانها.

تبدأ اللعبة عادة بعد الإفطار أو صلاة التراويح، حيث يتوجه الرجال إلى المقاهي الشعبية، حيث يشهدون مباريات مشوقة تسمى محليًا "تعلولة". الاسم "محبيبس" هو تصغير لكلمة "محبس"، التي تشير إلى الخاتم الذي يختفي أثناء اللعبة. كما يُطلق عليها اسم "بات"، الذي يعني "مبيت المحبس في يد اللاعبين".

تقوم اللعبة على تنافس فريقين للاحتفاظ بالمحبس، وعادة ما يكون الخاتم من فضة أو ذهب. الفريق الفائز هو الذي يحقق أعلى عدد من النقاط، ويحصل على جوائز من الحلويات الشعبية مثل "الزلابية" و"البقلاوة"، وسط تشجيع وهتافات الحاضرين.