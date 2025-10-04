البصرة تتوج ببطولة جنوب العراق في بناء الأجسام

شفق نيوز- البصرة

اختتمت في مدينة البصرة، يوم الجمعة، بطولة المنطقة الجنوبية للمنتخبات في بناء الاجسام بمشاركة منتخبات البصرة والمثنى وذي قار وواسط وميسان.

وقد اسفرت النتائج الختامية عن تتويج منتخب البصرة بالمركز الاول بمجموع 134 نقطة، فيما جاء منتخب المثنى بالمركز الثاني بـ80 نقطة، ثم منتخب ذي قار ثالثا بـ66 نقطة، ثم واسط رابعاً بـ47 نقطة، وحلت ميسان خامساً بـ41 نقطة.

وقال حيدر رشيد الربيعي، عضو الاتحاد الوطني لبناء الاجسام واللياقة البدنية والحكم الدولي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت تنظيماً ناجحاً ومنافسات قوية عكست تطور اللعبة في محافظات الجنوب".

واشاد الربيعي بـ"حسن التنظيم والمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون"، مؤكداً ان "البطولة ستكون خطوة مهمة نحو مشاركات اوسع على مستوى العراق".