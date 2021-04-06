البصرة تتجهز لكأس الخليج بثلاثة ملاعب

شفق نيوز/ أكدَ رئيس فريق التفتيش بالوفد الخليجي الموجود في البصرة حاليا، حميد الشيباني، اعتماد ثلاثة ملاعب كروية في البصرة حال إقرار البطولة فيها بنسختها الخامسة والعشرين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد مع وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الذي زار البصرة اليوم يرافقه رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، ومحافظ البصرة أسعد العيداني في المدينة الرياضية.

وأوضحَ الشيباني ان "كلا من ملعب البصرة الدولي سعة 65 ألف متفرج وملعب الميناء سعة 30 ألف متفرج هما الملعبان الرئيسان للبطولة، وسيتم اعتماد الملعب الثانوي عشرة آلاف متفرج ملعباً بديلاً، فضلاً عن ملاعب التدريب الأخرى".

من جهةٍ متصلة، عبّر أعضاء الوفد الخليجي عن ثقتهم التامة بقدرة العراق، والبصرة تحديداً، على تضييف البطولة بأفضل صورة ممكنة، مشيدين بالبنى التحتية التي شاهدوها خلال تفقدهم لأكثر من موقع خدمي وفندقي وصحي.

كما عبّروا عن إعجابهم بالملعب الرئيس في المدينة الرياضية ومرافقاته المتنوعة، حيث احتفت اللوحات الالكترونية وأشرطة الإعلان بقدوم الوفد إلى الملعب، كما وزعت الزهور من أطفال البصرة بينهم في مشاهد احتفالية جميلة جرت على الأنوار الكاشفة وسط تواجد إعلامي كثيف لتغطية الزيارة التفقدية، ومن المؤمل أن يستمر الوفد في تجواله بعددٍ آخر من المرافق الخدمية والسياحية في البصرة حتى الخميس المقبل.