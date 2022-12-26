البصرة.. الميناء يحتفل بافتتاح ملعبه الجديد بعروض فنية ورياضية

شفق نيوز/ أقيم حفل إفتتاح ملعب الميناء في السادسة مساءً من يوم الاثنين، بحضور جماهيري ورسمي الذي شهد عروضاً فنية ورياضية مختلفة حتى الساعة الثامنة.

وسبق الاحتفال مؤتمر فني جمع مدربي الفريقين وابرز ما جاء بحديث مدرب الميناء باسم قاسم قبل افتتاح ملعب نادي الميناء الأولمبي بين الميناء والكويت الكويتي، أن "نادي الميناء ملك لكل العراقيين ولا يقتصر حبه على أبناء البصرة".

وأضاف" "كنت امني النفس ان تكون ظروف المباراة بشكل مغاير لكن مع هذا سنعمل بواقعية ولدي الثقة بكل المتواجدين".

وبين أن "بعض خيارات اختيار اللاعبين جاءت بسبب الظروف ونطمح لترميم الفريق خلال الفترة المقبلة، وستشاهدون بعض الأسماء الشابة تشترك في المباراة وهذا أهم المكاسب المتحققة".

وأوضح أن "النتيجة مهمة لكن في الاخير تبقى مباراة بروتوكولية واحتفالية

وتابع اقدر دعوة بعض الأسماء لكن حماية لهم لا يمكن ان اجازف وازجهم في المباراة كون اغلبهم لعب قبل يوم واحد من المباراة والمشاركة قدر تعرضه للاصابة".

وأكد أن "العراق قادر على استضافة بطولة الخليج والحكومة برفقة المحافظة والوزارة والاتحاد قادرين على النجاح".

وينزل فريق الميناء بالزي التقليدي الأزرق الكامل والحارس بالزي الاصفر الكامل، أما الكويت الكويتي بالزي الأبيض الكامل و الحارس بالزي الأحمر الكامل.

ووصل وفد نادي الكويت الكويتي الى منفذ سفوان، قادماً من العاصمة الكويتية، للمشاركة في حفل افتتاح ملعب الميناء الأولمبي.

وتم الانتهاء من تبليط مداخل ملعب الميناء الأولمبي بعد تسعة أيام من العمل المتواصل ليلا ونهارا من قبل وحدة هندسة المرور في بلدية البصرة.