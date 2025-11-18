البصرة .. العراق والإمارات بلقاء حاسم لخطف بطاقة الملحق العالمي لمونديال 2026

شفق نيوز - بغداد

تُقام، اليوم الثلاثاء، المواجهة الحاسمة بين المنتخبين العراقي والاماراتي، في اياب الملحق الاسيوي بكرة القدم لحسم هوية المتاهل الى الملحق العالمي المؤهل الى مونديال 2026.

وتقام مباراة الإياب مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة في العراق، عند الساعة السابعة مساءً.

وينتظر الفائز من مواجهة الإياب، نتيجة القرعة التي ستُجرى يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لمعرفة منافسيه في الملحق العالمي الذي يضم ممثلين عن: أفريقيا، وأميركا الجنوبية، والشمالية، والوسطى، والكاريبي، وأوقيانوسيا.

ولابد من حسم المباراة هذا اليوم بنتيجة الفوز لأحد المنتخبين وفي حال التعادل سيمدد الوقت نصف ساعة، وفي حال استمر التعادل تذهب المباراة لركلات الترجيح لحسم النتيجة لأحد المنتخبين.

وكان منتخب العراق اكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه الامارات في ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ويسعى كلا البلدين للوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، إذ شاركت العراق في نهائيات المكسيك عام 1986، في حين شاركت الإمارات بعد أربع سنوات في نهائيات إيطاليا

وستكون قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة العراق والإمارات مساء اليوم، بي ان سبورت 1 ، والكأس 6.