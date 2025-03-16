البصرة.. استعدادات أمنية ولوجستية لمباراة العراق والكويت

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأحد، الاستعدادات الأمنية واللوجستية في محافظة البصرة لتأمين مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد عضو اتحاد الكرة العراقي، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن "جميع الأمور اللوجستية والفنية والأمنية تم تجهيزها قبل اللقاء وتسير وفق الخطة الموضوعة"، مشيراً إلى أن الاتحاد حرص، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، على وضع خطة لانسيابية دخول وخروج الجماهير.

وأضاف أن "التحضيرات التنظيمية للمباراة تبدو متكاملة، حيث تم تهيئة ملاعب التدريب التي سيخوض عليها المنتخب العراقي استعداداته لمواجهة نظيره الكويتي".

وظهر ملعب البصرة الدولي، الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، بحلته الجديدة بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل، وذلك قبل خمسة أيام من اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يجري المنتخب العراقي، مساء اليوم، أولى وحداته التدريبية في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية.

من جانبه، أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن بدء استقبال طلبات الجماهير الراغبة في حضور المباراة المرتقبة، داعياً المشجعين إلى مراجعة إدارة العلاقات العامة بمقر الاتحاد في العديلية يومي الأحد والإثنين من الساعة 9 حتى 11 مساءً، بالتنسيق مع رابطة منتخب الكويت، مع إحضار صورة جواز السفر.

وأشار الاتحاد إلى أن التسجيل سيظل مفتوحاً حتى اكتمال العدد، مشترطاً ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، كما أكد أنه سيتكفل بنقل الجماهير من مقر الاتحاد عند الساعة الثانية ظهر الخميس 20 آذار الجاري، مع تأمين تذاكر الدخول وإصدار سمة الدخول، بالإضافة إلى توفير وجبة فطور.

يذكر أن المنتخب الكويتي خسر أمام نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة العراق يوم الخميس المقبل.