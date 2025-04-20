البريميرليغ.. آرسنال يكتسح مضيفه وتشيلسي يقلب الطاولة ويونايتد يسقط مجدداً

شفق نيوز/ شهدت منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنكليزي الممتاز، التي أقيمت، اليوم الأحد، نتائج لافتة وأداءً متبايناً بين كبار المسابقة.

ففي ملعب "بورتمان رود"، قدّم آرسنال عرضاً هجومياً قوياً، اكتسح خلاله مضيفه إبسويتش تاون برباعية نظيفة.

وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل مبكراً في الدقيقة 14، قبل أن يعزز جابرييل مارتينيلي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، عاد تروسارد ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 69، قبل أن يختتم الشاب إيثان نوانيري المهرجان التهديفي في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى، واصل مانشستر يونايتد نتائجه السلبية وتلقى خسارة جديدة على أرضه وبين جماهيره، وهذه المرة أمام وولفرهامبتون، بهدف دون رد، أحرزه الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 77.

الخسارة شكلت رقمًا سلبياً جديداً ليونايتد في سجله هذا الموسم، لتزداد الضغوط على الفريق قبل المراحل الحاسمة من المسابقة.

أما في ملعب "كرافن كوتيدج"، فاستعاد تشيلسي توازنه بعد تعثر في الجولتين الماضيتين، وحقق فوزاً دراماتيكياً على مضيفه فولهام بنتيجة 2-1.

ورغم تأخر "البلوز" بهدف، نجح الفريق في قلب النتيجة في الدقائق الأخيرة، ليتمسك بأمل اللحاق بمراكز دوري أبطال أوروبا.