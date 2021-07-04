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البرلمان يطالب بتقنية "VAR" في الملاعب العراقية: ستساعد على التأهل

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-04T09:43:13+0000
البرلمان يطالب بتقنية "VAR" في الملاعب العراقية: ستساعد على التأهل

شفق نيوز/ طالبت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، يوم الاحد، بتوفير تقنية (VAR) في الملاعب العراقية لمواكبة ودعم المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي لوكالة شفق نيوز، إنه "على الهيئة التطبيعية لكرة القدم أن توفر تقنية الفار بالملاعب العراقية، التي ستكون مخصصة لمباريات المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لكاس العالم في دولة قطر".

وأضاف أن "لجنة الشباب والرياضة النيابية على استعداد لتقديم المساعدة إلى الهيئة التطبيعية من خلال مفاتحة رئاسة الوزراء ووزارة المالية لتوفير الاموال اللازمة لشراء منظومة الفار وتوفير هذه التقنية في الملاعب العراقية".

وأوضح عليوي، أن "التقنية الحديثة ستساعد المنتخب العراقي في لعب جميع مباريات التصفيات على أرضه وأمام جمهوره، مما يؤهله ذلك إلى نهائي كاس العالم".

وأشار عليوي، إلى أن "هناك تعاوناً بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة لتوفير جميع المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المنتخب العراقي".

وتقوم تقنية "الفار" أو "التحكيم بالفيديو"video assistant referee  او اختصاراً (VAR)، على مراجعة القرارات التي يتخذها حكم المباراة باستخدامِ لقطات فيديو وسمّاعة رأس للتواصل معَ الحكم المُساعد عندَ الضرورة.

وبعد تجربة واسعة النطاق في عدد من المسابقات الكُرويّة الكبرى، أُضيفت هذه التقنيّة رسميًا إلى قوانين لعبة كرة القدم من قِبل مجلس الاتحاد الدولي في عام 2018.

يشار إلى أن مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا ستنطلق في 2 ايلول 2021، وستنتهي في 29 اذار 2022.

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