البرلمان العراقي يأسف لقرار الاولمبية الدولية ويدعو لـ"التعاون"

شفق نيوز/ اعربت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، يوم الاحد، عن أسفها من قرار اللجنة الاولمبية الدولية الذي رفض الاعتراف بفوز سرمد عبد الاله رئيساً للأولمبية العراقية، داعية الى التعاون في وضع حلول "عملیة وسریعة".

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية، في 21 تشرين الثاني 2020، الاعتراف بإنتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة والتي فاز برئاستها سرمد عبد الاله على حساب الرئيس السابق رعد حمودي.

وقالت لجنة الشباب والرياضة النيابية في رسالة بعثت بها الى اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الآسيوي، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنها "تلقت رسالة الاولمبية الدولية المؤرخة في ۲۰/ ۱۱ / ۲۰۲۰ والموجهة الى اللجنة الأولمبية الوطنية، بخصوص انتخابات المكتب التنفيذي والاعتراض علیها من قبل بعض اعضاء من الجمعیة العامة و الطعن بها لدی المحاكم المحلية".

وأوضحت أن ذلك "یدعو إلی الاسف بعد الجهد الكبیر الذي بذلناه في لجنة الشباب و الریاضة وبٳشراف النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي وكل التفاهمات العالیة المستوی حول اقرار ٲول قانون للجنة الاولمبیة الوطنیة في ظل العهد الدیمقراطي الحالي".

وتابعت "نحن نعلم ان كل الخطوات كانت تحت مراقبة واشراف اللجنة الاولمبية الدولية وحسب خارطة الطريق المرسومة للوصول ٳنتخاب الرئيس و المكتب التنفیذي".

وأوضحت أن "الانتخابات جرت بٳشراف القضاء العراقي ومتابعة من قبل ممثل الاولمبیة الدولیة والمجلس الاولمبي الاسيوي وحضرت لجنتنا و وزارة الشباب والرياضة للانتخابات والتي انتهت بشكل سلس" .

وشددت على "ضرورة التعاون من اجل حلحلة المشاكل دون ان تؤثر على الرياضة ونعمل مع كل الجهات المعنیة كما عملنا سابقا في اقرار قانون الاولمبية ونحن نتفق معكم علی ضرورة الالتزام بالقانون و النظام الداخلي و المیثاق الاولمبي".

ولفتت إلی "اننا سنعمل خلال الايام القادمة الى الجلوس مع الاطراف التي أدارات الانتخابات واللجنة التحضيرية وكذلك مع الجمعیة العامة للوصول الى حلول عملیة وسریعة من اجل ان تستعید الاولمبیة الوطنیة شخصیتها و ان تتمتع بٳستقلالیتها"، موضحة أنه "سیتم الاتصال بكم عن طریق دیار برواري نائب رئيس لجنة الشباب و الریاضة في حالة الحاجة الي ذلك".

يشار إلى أن "سرمد عبد الاله" باشر بمهمته اليوم الاحد، كرئيس للمكتب التنفيذي الجديد للجنة الاولمبية العراقية بمقره في بغداد، فيما قال حامد الرعد المدير الاداري للجنة الاولمبية العراقية لوكالة شفق نيوز إنه لا قيمة لتواجد عبد الاله في مقر اللجنة الاولمبية العراقية، مشيراً إلى أن ما قام به من تصرف يعد شخصياً ولا قيمة له كون الانتخابات الغيت بقرار رسمي من الاولمبية الدولية.

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في (14 من شهر تشرين الثاني)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس.

وتمكن عبد الاله من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16 صوتاً.

كما أفرزت الانتخابات فوز اياد نجف بمنصب النائب الاول، و سلام عواد لمنصب النائب الثاني و صباح حسن لمنصب النائب الثالث.

وجرت الانتخابات في أحد فنادق العاصمة بغداد، وبحضور الهيئة العامة للجنة الاولمبية، حيث تخلل وقائع الانتخابات اتهامات واستبعاد لعدد من المرشحين.