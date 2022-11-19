البرلمان العراقي يطالب اتحاد الكرة بنسخة من عقد مباراة كوستاريكا.. وثيقة

شفق نيوز/ طالبت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، يوم السبت، من الاتحاد المركزي لكرة القدم بنسخة من العقد المبرم مع الاتحاد الكوستاريكي الذي يخص إقامة المباراة الودية في البصرة.

وقال رئيس اللجنة جياي تيمور، في كتاب رسمي موجه الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، إنه "استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا وفق الدستور العراقي وقانون مجلس النواب وتشكيلاته والنظام الداخلي لمجلس النواب، تزويدنا بنسخة من العقد المبرم بين اتحادكم واتحاد المنتخب الكوستاريكي، واعلامنا بالتفاصيل التي تمت لاجراء مباراة ودية بين المنتخبين.

وتساءل تيمور، عن الآلية المتفق عليها بين الاتحادين المذكورين، وهل كان من ضمن بنود العقد دخولهم الى العراق بدون ختم جوازاتهم؟، مشددا على اعلامنا بالسرعة الممكنة.

وعلى الصعيد أكد تيمور، لوكالة شفق نيوز، قرب استضافة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع في مجلس النواب العراقي.

والخميس، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن إلغاء مباراة المنتخب الوطني وكوستاريكا، نتيجة إصرار الأخير على عدم خوضها، وأكد مضيه برفع دعوى قضائية فضلا عن إعادة مبالغ بطاقات دخول المباراة إلى الجمهور الرياضي.