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البرلمان العراقي يثني على خطوات درجال لاستضافة "خليجي25"

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-24T09:28:02+0000
البرلمان العراقي يثني على خطوات درجال لاستضافة "خليجي25"

شفق نيوز / أكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، يوم السبت، أن جولة الوزير عدنان درجال، أعطت انطباعا للخليجين مدى اهتمام الحكومة باستضافة العراق لبطولة "خليجي25"، فيما شددت على ضرورة الإسراع في إنجاز ملاحظاتها بأسرع وقت.

وذكر رئيس اللجنة، عباس عليوي، لوكالة شفق نيوز، أن "التحركات التي قام ويقوم بها درجال والوفد المرافق له، في جولته بدول الخليج لكسب أصواتهم في استضافة البصرة لخليجي 25، كانت ضرورية جداً، وتركت انطباعا للأخوة في الخليج، بمدى الاهتمام الرسمي والشعبي لاحتضان خليجي ٢٥".

ولفت عليوي، إلى أن "الزيارات هي عامل مساعد من أجل عرض وجهات النظر ومعرفة القرار النهائي بشأن استضافة البصرة للعرس الخليجي الذي طالما انتظره العراقيون".

وأوضح أن "بطولة الخليج تحظى باهتمام حكومي كبير واهتمام شعبي واسع، وعلى الحكومة المحلية ووزارة الشباب والرياضة استغلال هذا الاهتمام والاسراع بانجاز ما مطلوب منهم سواء كانت على المستوى المنشآت الرياضية او على مستوى بعض الامور التي تحتاجها محافظة البصرة".

وخلص عليوي، إلى التشديد على ضرورة "الأخذ بالملاحظات التي ذكرها الوفد الخليجي، بعد زيارته البصرة"، مبينا أن "جميعها تصب في مصلحة أهل البصرة خاصة والعراقيين بشكل عام".

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