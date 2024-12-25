الشباب والرياضة النيابية تحسم الجدل: اتحاد الكرة لا يتدخل بعمل كاساس

شفق نيوز/ أكدت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة لا يتدخل في عمل مدرب المنتخب الوطني.

وقال رئيس اللجنة جياي تيمور، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي لكرة القدم لا يتدخل في عمل مدرب المنتخب خيسوس كاساس، سواء في عملية التدريب أو اختيار اللاعبين الذين يشاركون في المباريات، مشدداً على رفض استهداف المدرب أو اللاعبين.

وأضاف تيمور، أن "المدرب خيسوس كاساس شخصية محترمة ولا يقبل أي تدخل في عمله، حتى من قبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم"، مبينا أن "اختيار اللاعبين ومشاركتهم في المباريات يتم بناءً على قناعة المدرب بقدرة اللاعب على تمثيل المنتخب والمشاركة في المباريات".

وأوضح تيمور أن الجميع يجب أن يكونوا محايدين ويدعموا المدرب في مسيرته، خاصة في خليجي 26 المقام في دولة الكويت.

وأكد على أن الحكومة والبرلمان يدعمان المدرب والمنتخب العراقي للحفاظ على اللقب وإعادته إلى العراق.