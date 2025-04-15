البرشا وباريس يتأهلان لنصف نهائي الأبطال رغم خسارة مدوية

شفق نيوز/ تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة من أمام أستون فيلا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء.

وجاء التأهل بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، ليكون مجموع المباراتين 5-4 لباريس سان جيرمان.

وفي مباراة ثانية حجز فريق برشلونة الإسباني بطاقة العبور إلى نصف النهائي هو الأخر على الرغم من الخسارة خارج القواعد أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بثلاثية مقابل هدف.

واستفاد رجال المدرب هانزي فليك من الفوز العريض على بوروسيا دورتموند برباعية قاسية من دون رد، على ميدان لويس كومبانيس، لحساب مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي، ليكمل الطريق إلى المحطة قبل الختامية من دوري أبطال أوروبا.