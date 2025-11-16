البرتغال تهزم أرمينيا 9-1 وتتأهل لمونديال 2026

شفق نيوز- لشبونة

تأهل المنتخب البرتغالي، مساء اليوم الأحد، إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد تحقيقه انتصاراً عريضاً بنتيجة 9-1، على ضيفه أرمينيا.

وجرت المباراة على ملعب "دراغاو" في بورتو، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وبغياب قائد الفريق كريستيانو رونالدو، الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة الماضية، قدم منتخب البرتغال أفضل عروضه منذ فترة طويلة، وسجل 8 أهداف رائعة تناوب على تسجيلها 4 لاعبين.

وبهذا الانتصار العريض، حجز منتخب البرتغال مقعده في مونديال 2026 للمرة السابعة توالياً والتاسعة في تاريخه، بينما توجهت جمهورية إيرلندا للملحق الأوروبي بعد فوزها على هنغاريا بهدف قاتل.

واعتبر البعض أن انتصار البرتغال وتقديمها أداءً قوياً، دلالة على أن المنتخب يقدم أفضل ما لديه بغياب رونالدو.