البرتغال تطيح بألمانيا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ تمكن المنتخب البرتغالي في قلب تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، ليتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 .

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي (0-0)، وفي الشوط الثاني افتتح المنتخب الألماني التسجيل سريعًا عبر فلوريان فيرتز، وفي الدقيقة 63 سجل هدف التعادل الشاب فرانسيسكو كونسيكاو الذي أطلق تسديدة رائعة سكنت الزاوية البعيدة لحارس ألمانيا.

واستمرت الضغوط البرتغالية، حتى نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 68، مستغلًا تمريرة ذكية من نونو مينديز، ليضع الكرة في الشباك بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وبهذا الانتصار، يتأهل منتخب البرتغال إلى نهائي البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه، منتظرًا الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا، في طريقه نحو اللقب الثاني بعد تتويجه عام 2019.