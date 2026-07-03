البرتغال تزيح كرواتيا بصعوبة وتلاقي إسبانيا في ثمن النهائي

شفق نيوز- تورونتو

بلغ المنتخب البرتغالي دور الـ16 من مونديال 2026، بعد فوز صعب على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة حُسمت في الدقائق القاتلة من الوقت بدل الضائع، ضمن منافسات دور الـ32.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، مع أفضلية نسبية للمنتخب البرتغالي، الذي هدد مرمى كرواتيا في أكثر من مناسبة، لكنه فشل في ترجمة محاولاته إلى أهداف، وسط تماسك دفاعي كرواتي أبقى النتيجة على حالها حتى الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر المنتخب الكرواتي بصورة مختلفة، فارضاً ضغطاً قوياً على مرمى الحارس دييغو كوستا، عبر تحركات لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش، فيما وجد دفاع البرتغال صعوبة كبيرة في التعامل مع الاندفاع الهجومي الكرواتي.

ونجحت كرواتيا في تحويل أفضليتها إلى هدف، حمل توقيع إيفان بيريشيتش، بتسديدة بالقدم اليسرى من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك المنتخب البرتغالي.

لكن البرتغال عادت إلى المباراة في الدقيقة 68، بعدما سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية ويفتح الباب أمام سيناريو مثير في الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة 90+4، خطف غونزالو راموس هدف الفوز للبرتغال برأسية رائعة، بعدما اقتنص الكرة بين مدافعي كرواتيا وأسكنها الشباك، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وكادت كرواتيا أن تفرض التعادل في الدقيقة 90+12، بعدما سجلت هدفاً متأخراً، غير أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي وجود حالة تسلل، لتنتهي المباراة بفوز برتغالي صعب ومثير.

وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب البرتغالي موعداً مرتقباً مع نظيره الإسباني في دور الـ16، في مواجهة تُعد واحدة من أبرز مباريات هذا الدور، بعد تأهل إسبانيا على حساب النمسا بثلاثة أهداف دون رد.

وكان المنتخب البرتغالي قد بلغ الأدوار الإقصائية بعدما أنهى دور المجموعات وصيفاً للمجموعة الحادية عشرة برصيد خمس نقاط، جمعها من فوز وتعادلين، مسجلاً ستة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، وصل المنتخب الكرواتي إلى دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة برصيد ست نقاط، حصدها من انتصارين وخسارة، قبل أن يتوقف مشواره أمام البرتغال في مباراة حسمتها التفاصيل الصغيرة.