البرتغال تحرز كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها

شفق نيوز- الدوحة

أحرز المنتخب البرتغالي، اليوم الخميس، لقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تفوّق على منتخب النمسا بهدف دون رد، في اللقاء الختامي الذي احتضنه استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء تتويج البرتغال بفضل لاعبه أنيسيو كابرال، نجم نادي بنفيكا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة (32)، ليمنح بلاده إنجازها العالمي الأول على مستوى هذه الفئة السنية.

وقدم المنتخب البرتغالي، الذي دخل البطولة بصفته بطل أوروبا، مستوى لافتاً، إذ تجاوز منتخبات قوية من بينها المكسيك وسويسرا والبرازيل، قبل أن يختتم مشواره المميز بالانتصار على النمسا في المباراة النهائية.

وتبقى خسارة البرتغال أمام اليابان بنتيجة 2-1 في دور المجموعات هي السقطة الوحيدة له في البطولة.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث، نال منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية بعد تفوقه على البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف، في مباراة شهدت طرد اللاعب البرازيلي فيتاو منذ الدقيقة 14.

ويطمح البرتغال إلى تكرار إنجازه في المونديال الكروي المقبل، حيث يشارك في بطولة كأس العالم 2026 بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.