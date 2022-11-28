مونديال قطر.. البرتغال تتأهل إلى دور الـ16 بفوزها على الاورغواي

شفق نيوز/ تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق الفوز على منتخب الاورغواي 2-0 ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من مونديال 2022 التي تقام منافساتها حالياً في قطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 54 حيث سجل لاعب المنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز هدف بلاده ، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل لاعب البرتغال برونو فيرنانديز هدف بلاده من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بفوز البرتغال وحسمه التأهل للمرحلة الثانية من انتصارين.

وجرت المباراة على استاد لوسيل الدولي في قطر عند الساعة العاشرة مساءً .

وتعد مباراة البرتغال والاورغواي آخر مباريات الجولة الثانية المجموعات التي تضم منتخبات البرتغال وغانا والاورغواي وكوريا الجنوبية .

وتستمر منافسات كأس العالم 2022 في قطر للمدة من 20 تشرين الثاني حتى 18 من شهر كانون الاول المقبل.