البرتغال تتعثر أمام الكونغو الديمقراطية في بداية باهتة لرفاق رونالدو

شفق نيوز- هيوستن

تعثر المنتخب البرتغالي، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، في بداية مشواره بكأس العالم 2026، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة.

وانطلقت المباراة على ملعب هيوستن في ولاية تكساس الأميركية، وسط ترقب كبير لظهور رونالدو في موندياله السادس، غير أن المنتخب البرتغالي ظهر بصورة باهتة بعد بداية قوية لم تدم طويلاً.

وتقدم البرتغال مبكراً عن طريق جواو نيفيش في الدقيقة السادسة، بعدما ارتقى لكرة عرضية من بيدرو نيتو وحولها برأسه إلى الشباك، في بداية أوحت بأن رفاق رونالدو في طريقهم إلى فوز مريح.

لكن المنتخب الكونغولي لم ينهَر بعد الهدف، ونجح في امتصاص الاندفاع البرتغالي، قبل أن يخطف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما تابع يوان ويسا كرة من آرثر ماسواكو برأسية منحت الكونغو الديمقراطية هدفاً تاريخياً في عودتها إلى المونديال بعد غياب طويل.

ورغم امتلاك البرتغال أسماء بارزة في الوسط والهجوم، بينها برونو فيرنانديز وفيتينيا وبرناردو سيلفا إلى جانب رونالدو، فإن الأداء افتقر إلى الفاعلية الهجومية.

وتخوض البرتغال مباراتها الثانية أمام أوزبكستان في 23 حزيران/يونيو، قبل مواجهة كولومبيا في 27 من الشهر نفسه، بينما تلعب الكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا ثم أوزبكستان في الجولتين المقبلتين.