البرتغال بطلاً لدوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا

شفق نيوز/ حسم منتخب البرتغال لقب دوري الأمم الأوروبية 2025 بعد فوز درامي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (5-3)، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء الأحد، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2)، قبل أن تُمدد المباراة إلى شوطين إضافيين دون تغيير في النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح المنتخب البرتغالي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث أنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدمًا (2-1). افتتح مارتن زوبيميندي التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 21، قبل أن يعادل نونو مينديش الكفة للبرتغال في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. ومع نهاية الشوط الأول، عاد ميكل أويارزابال ليمنح إسبانيا التقدم مجددًا بهدف في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أدرك النجم كريستيانو رونالدو التعادل للبرتغال بهدف في الدقيقة 60، ليعيد منتخب بلاده إلى أجواء اللقاء.

وبهذا التتويج، يُضيف المنتخب البرتغالي لقبه الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد أن سبق له الفوز بالنسخة الأولى عام 2019.

وكان المنتخب البرتغالي قد بلغ النهائي بعد انتصار مثير على ألمانيا في نصف النهائي، حين قلب تأخره بهدف إلى فوز (2-1)، بقيادة المخضرم كريستيانو رونالدو.

في المقابل، كان المنتخب الإسباني حامل اللقب يسعى لتحقيق الثنائية الأوروبية التاريخية، عبر الجمع بين لقبي كأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم في أقل من عام، إلا أن طموحاته توقفت عند محطة النهائي.