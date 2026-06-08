البرازيل تكشف الحالة الصحية لنيمار

شفق نيوز- برازيليا

أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بياناً رسميا، يوم الاثنين، بشأن حالة نيمار دا سيلفا.

وقال الاتحاد، إن نيمار "خضع لأشعة الرنين المغناطيسي، اليوم الاثنين، حيث أظهرت الفحوصات تحسناً جيداً في تعافيه ضمن المعايير المتوقعة".

وأضاف البيان، أن نيمار سيواصل عملية التعافي المخطط لها من قبل اللجنة الطبية للمنتخب البرازيلي.

وسبق أن صرح كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، على هامش المواجهة الودية ضد مصر، قائلًا: "وضع نيمار يبدو واضحًا ومبشرًا.. إنه يؤدي برنامجًا تأهيليًا فريدًا ومنفردًا بشكل ممتاز. بعد عطلة نهاية الأسبوع سيخضع للأشعة، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإنه سيبدأ التدرب جماعيًا مع المجموعة في الأسبوع المقبل".

وأعلن الاتحاد البرازيلي في وقت سابق، أن نيمار سيبقى في نيوجيرسي لمواصلة برنامج العلاج الطبيعي، بعد تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى في "ربلة ساقه اليسرى".

وأوضح، أن "بقاء نيمار في الولايات المتحدة سيساهم أيضاً في تكثيف برنامج تعافيه البدني، بدلاً من إرهاقه بالسفر إلى كليفلاند ثم العودة".