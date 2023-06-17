البرازيلي "كاكاو" يقود منتخباً عراقياً لتصفيات ونهائيات آسيا والمونديال

شفق نيوز / أعلن المنسق الإعلامي لمنتخب العراق لكرة الصالات، عدي صبار يوم السبت، أن مدرب المنتخب البرازيلي "ريكاردو سوبرال كاكاو" سيصل إلى البلاد نهاية شهر تموز المقبل، لقيادة المنتخب بتصفيات ونهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال صبار، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب (كاكاو) اتفق مع اتحاد الكرة على القدوم للعراق يوم 28 من شهر حزيران الجاري، بغية معاودة عمله كمدرب للمنتخب استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة".

وأضاف أن "المنتخب ينتظر استحقاقين مهمين جداً، خلال شهر تشرين الأول المقبل وهما التحضير لتصفيات ونهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم"، مشيراً إلى أن المدرب سيبدأ بمرحلة بناء جديدة للمنتخب العراقي، وسيتم من خلالها تهيئته للمرحلة مقبلة".

وأوضح صبار، أن "الاتحاد العراقي وبالاتفاق مع المدرب سيقيم معسكراً تدريبياً لقائمة أولية يتم اختيارها من قبل (كاكاو) ويستمر المعسكر لمدة خمسة أيام، الوقوف على القائمة الأساسية الجديدة التي ستمثل المنتخب العراقي في الاستحقاقات المقبلة".

وخلص منسق إعلام منتخب الصالات العراقي، إلى القول إن "(كاكاو) سيقوم باختيار لاعبين جدد لأجل ضمهم إلى المنتخب، وستكون هناك تغييرات بالقائمة الجديدة للمنتخب المقبل، بغية الوصول لتشكيلة تخدم اللعبة في المرحلة المقبلة".

وكان منتخب العراق لكرة الصالات، قد أخفق في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، بعد تعرضه لخسارة أخيرة أمام نظيره الجزائري بهدفين دون رد.