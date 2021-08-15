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البرازيلي فييرا مدرباً.. تغييرات بالجملة في هيكلة الصقور

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-15T20:55:14+0000
البرازيلي فييرا مدرباً.. تغييرات بالجملة في هيكلة الصقور

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية حامل لقب الدوري العراقي، يوم الأحد، تسمية البرازيلي جورفان فييرا مدرباً للفريق، يساعده المدربان جبار هاشم وصادق سعدون.

وأبلغت الإدارة، وكالة شفق نيوز، أنه تقرر أيضاً الإبقاء على مدرب حراس المرمى هاشم خميس، كما تعتزم الاستعانة بمدرب للياقة البدنية من الجنسية البرازيلية.

وأسندت منصب مدير فريق الصقور، للكابتن علي زغير، فيما سمّت أيضاً هيثم كاظم وماجد الساعدي كمشرفين للفريق.

والبرازيلي جورفان فييرا قاد المنتخب العراقي لتحقيق كأس اسيا في ٢٠٠٧، كما كانت له تجارب تدريب اندية عربية اخرى.

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